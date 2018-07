Sem Jailson, Weverton se prepara para maior chance no Palmeiras

Às 20 horas (de Brasília) da próxima quinta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Santos, no Estádio do Pacaembu. Com Jailson suspenso e Fernando Prass recentemente recuperado de lesão, o goleiro Weverton deve ganhar sua maior oportunidade pelo clube alviverde.

Weverton disputou apenas duas partidas oficiais. No encerramento da etapa inicial do Campeonato Paulista, com o Palmeiras já classificado, integrou o time reserva que bateu o Ituano (3 x 0). Pela terceira rodada do Brasileiro, teve nova chance no empate contra a Chapecoense (0 x 0), quando Jailson foi novamente poupado.

Jailson foi expulso no empate contra o Flamengo e Prass vem de inflamação no joelho, o que abre a possibilidade de Weverton disputar seu primeiro clássico com a camisa do Palmeiras. Na medida em que o titular não vivia uma de suas melhores fases antes da Copa do Mundo, ele tem chance até de ficar com a posição.

Weverton foi escalado como titular pelo técnico Roger Machado nos recentes amistosos do Palmeiras contra Árabe Unido (2 x 0), Independiente Medellin (2 x 0) e Liga Alajuelense (6 x 0). O veterano Fernando Prass, lesionado, não participou da excursão pela América Central.

Após passagem duradoura pelo Atlético-PR, Weverton foi apresentado pelo Palmeiras no último mês de janeiro e firmou contrato até o fim de 2022. O goleiro de 30 anos, campeão olímpico com a Seleção em 2016, é mais jovem do que os experientes Jailson (36) e Fernando Prass (40).

A exemplo de Jailson, Luan, Moisés e Dudu também estão suspensos. Assim, o Palmeiras deve enfrentar o Santos com Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Hyoran e Willian.