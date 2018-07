Com Dracena de volta, Roger ensaia time para enfrentar o Santos

O Palmeiras trabalhou na Academia de Futebol durante a manhã desta quarta-feira. Com o retorno do zagueiro Edu Dracena, desfalque no treino de terça, o técnico Roger Machado esboçou o time que deve enfrentar o Santos no primeiro compromisso após a Copa do Mundo da Rússia.

O treinador palmeirense ensaiou a seguinte formação na linha: Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Hyoran e Willian. No gol, a tendência é que Weverton atue como titular, repetindo a escalação do amistoso contra a Liga Alajuelense.

Por desgaste físico, Edu Dracena e o versátil Jean não participaram dos trabalhos realizados no gramado na última terça, mas atuaram sem restrições nesta quarta. Assim como os goleiros Jailson e Weverton, mais dois que ficaram nas dependências internas da Academia de Futebol no dia anterior.

O goleiro Jailson, o zagueiro Luan, o meio-campista Moisés e o atacante Dudu, suspensos contra o Santos, trabalharam entre os reservas. Em recuperação de cirurgias, o meia Alejandro Guerra (pé esquerdo) e o centroavante Miguel Borja (joelho direito) também são desfalques certos para Roger Machado no clássico.

O confronto entre Palmeiras e Santos, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 20 horas (de Brasília) de 19 de julho, no Estádio do Pacaembu. Com 19 pontos ganhos, o time alviverde figura na sexta posição do torneio nacional.

De volta após uma série de três amistosos por Panamá e Costa Rica, o Palmeiras realiza a parte final de sua intertemporada na Academia de Futebol. O elenco comandado pelo técnico Roger Machado voltou a trabalhar durante a tarde desta quarta-feira.