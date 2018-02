Sem imprensa, Roger faz últimos ajustes no Palmeiras para o clássico

Um treinamento realizado na Academia de Futebol durante a manhã deste sábado marcou o final da preparação do Palmeiras para encarar o Santos. Sem a presença da imprensa, o técnico Roger Machado promoveu os últimos ajustes para o clássico pelo Campeonato Paulista.

De acordo com informação publicada pelo site oficial do Palmeiras, a atividade começou com os jogadores divididos por posições. Foram ensaiados marcações, balanços e saídas de bola, entre outras coisas. Na sequência, os atletas participaram de um descontraído recreativo.

O veterano zagueiro Edu Dracena, em fase final de pré-temporada, realizou movimentações físicas no gramado da Academia de Futebol. Já o lateral esquerdo Diogo Barbosa, em recuperação de lesão, ficou na parte interna do centro de excelência.

Roger Machado preferiu não antecipar a escalação palmeirense, mas a tendência é que o time alviverde entre em campo para enfrentar o Santos com Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo; Willian, Tchê Tchê, Lucas Lima e Dudu; Borja.

O meia Gustavo Scarpa, contratado após passar pelo Fluminense, pode enfim integrar a delegação palmeirense diante do Santos. Na medida em que o clube aboliu a prática de divulgar os atletas relacionados, a dúvida será desfeita apenas na chegada ao Palestra Itália.

O confronto entre Palmeiras e Santos, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, está marcado para as 17 horas (de Brasília) de domingo, no Estádio Palestra Itália. O time mandante, com 12 pontos, lidera o Grupo C, enquanto a equipe praiana, com sete pontos, iniciou a rodada na ponta do Grupo D.