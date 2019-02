Sem Felipe Melo e com joia da base, Palmeiras se reapresenta na Academia

A terça-feira foi de reapresentação do elenco do Palmeiras na Academia de Futebol. Em trabalho que teve a presença da imprensa por apenas 20 minutos, o Verdão iniciou a preparação para encarar o Santos.

Em virtude da folga de segunda-feira, até mesmo os atletas que enfrentaram a Ferroviária no último domingo, em Araraquara, foram a campo nesta terça. A única baixa foi o volante Felipe Melo, que fez trabalhos físicos na parte interna do CT.

Em meio às negociações envolvendo Luan Cândido e Vitão, atletas das categorias de base do Palmeiras, outra promessa prata da casa treinou com os profissionais nesta tarde. O lateral Lucas Esteves, do Sub-20 do clube, esteve com o elenco principal.

Só o aquecimento por aqui, mas com cobrança do Omar Feitosa #GazetaVerdao pic.twitter.com/VBY2ooXHpy — Bruno Calió (@b_calio) 19 de fevereiro de 2019

Para o duelo contra o Peixe, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, Felipão tem desfalques certos. O meia Gustavo Scarpa, com uma entorse no tornozelo esquerdo, o atacante Felipe Pires, om o mesmo problema no tornozelo direito, e o centroavante Deyverson, suspenso pelo TJD, são baixas certas.

