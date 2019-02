Luan, do Palmeiras, vence prêmio Sub-20 e também entra na mira do Barcelona

Além de Vitão, o Palmeiras pode perder para o Barcelona um dos melhores jogadores brasileiros Sub-20 em 2018. O lateral-esquerdo Luan Cândido, que recebeu o prêmio de destaque da categoria pelo site Craques do Futuro, também está na mira do clube espanhol.

Procurado pela Gazeta Esportiva, o empresário da jovem promessa alviverde garantiu ainda não ter sido procurado por representantes do clube catalão. Entretanto, a reportagem apurou que Alexandre Mattos trata da possibilidade de negociar Luan diretamente com dirigentes blaugranas.

O dirigente alviverde está na França onde irá acompanhou o jogo do Barça contra o Lyon, pela Liga dos Campeões. Já nesta quarta-feira, ele irá retornar à Espanha para dar sequência às negociações.

A expectativa é de que o Maior Campeão do Brasil consiga ao menos 20 milhões de euros (R$ 84,31 milhões na cotação atual) por Luan e Vitão. Ambos chegariam ao Barça para integrar a equipe B ou serem emprestados para outros times europeus com o intuito de ganhar rodagem.

O lateral tem vínculo com o Alviverde até 18 de setembro de 2020. No último Sul-Americano Sub-20, iniciou o torneio como reserva da Seleção Brasileira, mas logo ganhou espaço. Ele é figura constante nas convocações da categoria e se destaca também por sua participação ofensiva, inclusive marcando gols.

Já o zagueiro tem contrato com o clube até dezembro de 2023 e 70% dos direitos econômicos vinculados ao Palmeiras. Ele chegou em 2015 e, no ano passado, conquistou o Campeonato Brasileiro sub-20, inédito na história do clube. No currículo também tem os títulos dos Sul-Americanos sub-15 e sub-17 pela Seleção Brasileira, a qual é capitão e titular absoluto.