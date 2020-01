Sem Deyverson e Jean, Palmeiras divulga lista para Copa Flórida

O Palmeiras viajará aos Estados Unidos para disputar a Copa Flórida com uma delegação formada por 28 jogadores. O centroavante Deyverson e o meio-campista Jean não compõem a lista de relacionados divulgada na tarde desta sexta-feira por meio do site oficial.

Fora dos planos do Palmeiras, Deyverson trata de sua transferência para o futebol chinês. O clube também deseja negociar Jean, até porque conta com sete volantes. O meia Guerra está na mesma situação e não foi nem sequer incluído na página do elenco do site oficial.

Já o zagueiro Vitor Hugo, que passou por cirurgia na região inguinal no final do ano passado, permanecerá em São Paulo para cumprir cronograma especial de recuperação e o jovem atacante Ivan Angulo está com seleção pré-olímpica da Colômbia.

A principal novidade entre os 28 selecionados para a viagem é o zagueiro Emerson Santos, que defendeu o Internacional por empréstimo na última temporada. O defensor chegou a disputar quatro jogos pelo Palmeiras em 2018, mas não convenceu a acabou cedido ao time gaúcho.

O lateral Victor Luis (Atlético-MG) e os meio-campistas Matheus Fernandes (Barcelona) e Gustavo Scarpa (Almeria), procurados por outros clubes, viajarão aos Estados Unidos. Também estão na lista oito atletas com passagem pelas categorias de base integrados ao elenco principal.

A viagem do elenco palestrino para disputar a Copa Flórida está programada para sábado. Às 22h30 (de Brasília) desta quarta-feira, o Palmeiras encara o Atlético Nacional e, às 16 horas do próximo sábado, entra em campo para duelar com o New York City.

Confira lista de relacionados para a viagem:

Goleiros: Weverton, Jailson e Vinicius

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Diogo Barbosa, Victor Luis e Lucas Esteves

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Pedrão e Emerson Santos

Meio-campistas: Felipe Melo, Bruno Henrique, Ramires, Matheus Fernandes, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Raphael Veiga, Zé Rafael e Alan

Atacantes: Dudu, Luiz Adriano, Willian, Gabriel Veron e Wesley