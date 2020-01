De volta, crias da base veem Copa Flórida como chance da vida

A Copa Flórida pode não empolgar os veteranos do Palmeiras, como o volante Felipe Melo, mas é vista com carinho pelos atletas com passagem pelas categorias de base. O goleiro Vinícius Silvestre, o zagueiro Pedrão e o atacante Wesley, por exemplo, miram chances nos Estados Unidos.

Na quarta-feira da próxima semana, o time alviverde estreia na Copa Flórida contra o Atlético Nacional e, no sábado, encara o New York City. Nas partidas amistosas, a previsão é que todos os jogadores do elenco entrem em campo, praticamente com times diferentes a cada tempo.

“Para nós, não é só pré-temporada. É um campeonato importantíssimo”, pontuou o zagueiro Pedrão, de volta após empréstimo ao América-MG. “Temos que mostrar nosso trabalho e acho que todos vão ganhar oportunidade de jogar. Não vai ser só amistoso, não. Vale muita coisa”, completou.

Vinícius Silvestre, já com 25 anos de idade, seguiu a mesma linha. “Para nós, é a chance da vida”, declarou o goleiro, que retorna após empréstimos para Ponte Preta e CRB. “Ter passado um tempo fora foi uma experiência bacana e voltamos mais preparados”, completou.

O atacante Wesley, emprestado ao Vitória em 2019, completou a trica de atletas com passagem pela base que concedeu entrevista nesta sexta-feira. “Voltamos mais preparados. Hoje, me sinto mais preparado do que quando saí daqui e estou pronto para oportunidades”, afirmou.

O elenco embarca para os Estados Unidos neste sábado. Além de Vinícius Silvestre, Pedrão e Wesley, foram integrados ao elenco principal o lateral esquerdo Lucas Esteves, os volantes Gabriel Menino e Patrick de Paula, o meia Alan e os atacantes Ivan Angulo e Gabriel Veron.