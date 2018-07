Sem contratações, diretoria e elenco apostam no ‘reforço’ Gustavo Scarpa

A Gazeta Esportiva já demonstrou que o Palmeiras, apesar de ter arrecadado quase R$ 150 milhões em vendas de jogadores, não teve gastos com contratações na parada da Copa do Mundo. Isso, porém, é a visão de torcedor e imprensa.

Na perspectiva da diretoria do Verdão, o retorno de Gustavo Scarpa foi um verdadeiro reforço. Após o habeas corpus conquistado pelo atleta no TST (Tribunal Superior do Trabalho), o meia poderia ter aceitado outras ofertas, mas optou por reassinar seu contrato com o Alviverde. Entre o elenco, o sentimento é parecido.

Entre todas as vendas do Palestra, a única de um jogador titular foi Keno, vendido ao Pyramids, do Egito, por R$ 38 milhões. Para Diogo Barbosa, o Palmeiras pode ganhar com a ‘troca’ dele por Scarpa.

“O Scarpa pode nos oferecer coisas que o Keno não oferecia. Acho que podemos ganhar sim com essa troca. Claro que o Keno é um grande jogador, era uma válvula de escape do nosso time, mas tenho certeza que o Gustavo vai nos ajudar muito nessa retomada do Campeonato Brasileiro”, disse o lateral.

“São características diferentes, mas o Scarpa é um jogador de um nível técnico muito alto, todos viram ele jogar no Fluminense. Ele ficou um bom tempo parado e o período que pudemos nos preparar foi ótimo para ele, porque querendo ou não, o ritmo de jogo e treino em uma equipe como o Palmeiras é diferente do que estar treinando sozinho”, finalizou.

Gustavo Scarpa será titular em sua primeira partida oficial após seu retorno ao Palmeiras. Diante do Santos, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, ele irá ocupar a função de Dudu, suspenso, mesma situação de Luan, Jailson e Moisés.