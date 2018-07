Sem Borja, Roger Machado não descarta reforço para o ataque

O Palmeiras não poderá usar Miguel Borja nos primeiros compromissos após a Copa do Mundo da Rússia. A princípio, o técnico Roger Machado pensa em buscar soluções dentro do próprio elenco, mas não descarta a possibilidade de reforçar o setor ofensivo.

Borja passou por artroscopia na última sexta-feira e precisará de quatro a seis semanas para retornar. O Palmeiras ainda negociou Keno com o Pyramids e Fernando com o Shakhtar Donetsk. Com menos opções para o ataque, Roger Machado está de olho em eventuais oportunidades de reforçar o grupo.

“Essas janelas (de transferência) acabam sendo cruéis com os clubes brasileiros. A gente se programa para estar sempre monitorando o mercado em função da possibilidade de perder algum jogador. O monitoramento é constante”, declarou o comandante palmeirense.

Com 12 rodadas completadas no Campeonato Brasileiro, a maioria dos jogadores já disputou mais do que seis jogos e não pode representar outro clube. Na Copa Libertadores, o aproveitamento de atletas que entraram em campo também é inviável.

“Com o Miguel fora, temos o Deyverson e buscamos, em um primeiro momento, as alternativas dentro do nosso grupo. Mas, se houver necessidade, não tenho dúvida”, disse Roger, sobre a possibilidade de reforçar o grupo, apesar das dificuldades do mercado.

“Mesmo sabendo que no Brasil quem joga sete jogos já não pode atuar e que quem jogou a Libertadores também não, a gente monta um quebra-cabeça e procura as melhores opções para oferecer à diretora. Se houver necessidade, não tenho dúvida de que será feito”, afirmou o treinador.