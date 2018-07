Sorridente, Borja posta foto após cirurgia no joelho: “Tudo bem”

O centroavante Miguel Borja passou por artroscopia no joelho direito na última sexta-feira. Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o jogador do Palmeiras publicou fotos para garantir que o procedimento cirúrgico foi realizado de maneira bem-sucedida.

“Graças a Deus e aos médicos, tudo saiu bem. Obrigado por tudo, pelas mensagens e apoio! Bênçãos. Deus é bom o tempo todo”, escreveu Borja. O centroavante colombiano, de muletas, aparece sorridente nas imagens publicadas na rede social.

Convocado para representar a Colômbia na Copa do Mundo da Rússia, Borja sentiu lesão no treinamento conduzido pelo técnico José Pekerman na sexta-feira passada. Por isso, não foi relacionado para o confronto com a Inglaterra, pelas oitavas de final, o último de seu país no torneio.

O Palmeiras estima que Borja desfalque o clube por um período de quatro a seis semanas. Apagado em sua primeira temporada pelo clube alviverde, o centroavante colombiano evoluiu significativamente em 2018, com 15 gols marcados em 23 partidas.

Às 14 horas (de Brasília) deste domingo, no último compromisso de sua excursão pela América Central, o Palmeiras enfrenta a Liga Alajuelense, no Estádio Nacional, em San José, capital da Costa Rica. A delegação palestrina desembarca em São Paulo na manhã de segunda-feira.