Sem Blackstar, Palmeiras e Crefisa têm caminho aberto para renovar

Por encontrar uma fraude na documentação apresentada pela Blackstar International Limited, o Palmeiras encerrou as negociações com a empresa. Assim, o clube presidido por Maurício Galiotte tem caminho livre para renovar o contrato de patrocínio com a Crefisa, válido até o fim de 2018.

Antes do interesse da Blackstar, apresentado pelo opositor Genaro Marino Neto, o Palmeiras já tinha um acordo encaminhado com a Crefisa. A empresária Leila Pereira, proprietária da companhia, chegou a cravar a renovação após o jogo contra o Vasco.

“A partir desse momento, o Palmeiras retoma a negociação com a Crefisa para renovar o patrocínio para mais três anos, o que era a ideia inicial, conforme eu tinha mencionado no momento da minha campanha”, afirmou Galiotte em entrevista à ESPN Brasil.

Aliado político de Leila Pereira, que também é conselheira do Palmeiras, Galiotte agradeceu pela postura da empresária enquanto o clube analisava o interesse da Blackstar International Limited. Com o descarte da empresa sediada em Hong Kong, a renovação entre Crefisa e Palmeiras fica mais próxima.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Atualmente, a empresa de Leila Pereira injeta no Palmeiras R$ 6,5 milhões mensais. Dentro do acordo de renovação, a tendência é que o valor aumente durante os próximos três anos, período correspondente ao segundo mandato de Maurício Galiotte como presidente.

O Palmeiras já anunciou o meia Zé Rafael (Bahia) e o atacante Arthur Cabral (Ceará) e tem um acordo encaminhado com o volante Matheus Fernandes (Botafogo). A pedido do técnico Luiz Felipe Scolari, o clube busca um ponta para substituir o lesionado Willian.