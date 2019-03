Felipão cogita Thiago Santos na zaga e confirma Juninho nas quartas

O Palmeiras tem uma série de problemas na defesa para o confronto com a Ponte Preta. O técnico Luiz Felipe Scolari, pensando em improvisar Thiago Santos no miolo de zaga, confirmou na noite deste sábado a inscrição de Juninho a partir das quartas de final do Campeonato Paulista.

Antônio Carlos, advertido com o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo, é desfalque certo diante da Ponte Preta. Assim como Luan, em recuperação de lesão muscular, e Gustavo Gomez, convocado para a seleção paraguaia. Para completar, o jovem Vitão está lesionado.

“Vou ver o que faço. Agora, meu único zagueiro é o Dracena”, disse Felipão após o triunfo no Pacaembu , resultado que garantiu a vaga nas quartas antecipadamente. “Quem sabe o Thiago Santos como zagueiro, não sei. Mas já estamos classificados e podemos relaxar um pouco”, afirmou.

Os clubes classificados às quartas de final do Campeonato Paulista poderão fazer quatro substituições na lista inicial de 26 inscritos. Felipão já confirmou a inscrição de Juninho, de volta após empréstimo ao Atlético-MG, e avisou que ainda estuda a possibilidade de fazer mais uma troca.

“Tenho gostado muito dos treinamentos (de Juninho) e da forma que se comporta. Independente de que parte da torcida pode não gostar, é um jogador que tem se dedicado e precisamos de um zagueiro canhoto”, disse Felipão. “A segunda (troca), ainda vou estudar e ver se realmente vale a pena”, completou.

Com 22 pontos, o Palmeiras detém a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. O jogo contra a Ponte Preta, o último do já classificado time alviverde na primeira fase, está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque.