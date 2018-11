A seis rodadas do fim, Palmeiras já supera campanha do vice de 2017

Com 66 pontos ganhos, o Palmeiras detém a liderança do Campeonato Brasileiro. A seis rodadas do fim do torneio nacional, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari já superou a campanha que terminou no vice da edição de 2017.

No ano passado, com uma trajetória de 19 vitórias, seis empates e 13 derrotas, o Palmeiras anotou 63 pontos (55% de aproveitamento), nove a menos do que o campeão Corinthians. O time alviverde marcou 61 gols e sofreu 45, o que resulta em um saldo de 16.

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, após 19 vitórias, nove empates e quatro derrotas, o Palmeiras já contabiliza 66 pontos (68% de aproveitamento). Embalada, a equipe de Felipão anotou 51 gols e sofreu 22, ficando com um saldo de 29.

Com a vitória por 3 a 2 sobre o Santos, alcançada no último sábado, o Palmeiras não apenas superou a campanha de 2017, mas também garantiu vaga na Copa Libertadores 2019. Pela primeira vez em sua história, o clube disputará o torneio continental em quatro temporadas consecutivas.

O Palmeiras defende uma série 17 jogos seguidos sem derrota no Campeonato Brasileiro (13 vitórias e quatro empates). O time alviverde ganhou de Paraná, Vasco, Vitória, Botafogo, Chapecoense, Atlético-PR, Corinthians, Sport, Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, Ceará e Santos e empatou com América-MG, Inter, Bahia e Flamengo.

Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe dirigida por Felipão tenta melhorar seu retrospecto diante do Atlético-MG a partir das 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Independência. Os laterais Mayke e Diogo Barbosa e o atacante Dudu, suspensos, são desfalques certos em Belo Horizonte.