Palmeiras volta aos treinos, e Willian e Hyoran seguem recuperação

O Palmeiras iniciou durante a manhã desta terça-feira a preparação para enfrentar o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Na Academia de Futebol, sem a presença da imprensa, os atacantes Willian e Hyoran avançaram nos respectivos cronogramas de recuperação física.

Atingido por uma pancada na perna contra o Flamengo, Hyoran realizou processo de transição física na sala de musculação e no gramado. Já Willian, que sofreu lesão muscular contra o Boca Juniors, fez movimentações apenas nas dependências internas do centro de excelência.

De acordo com o Palmeiras, o restante do elenco começou o dia com atividades de força, potência e aceleração no gramado – ao todo, foram oito estações. Na sequência, os atletas foram divididos em grupos e posicionados em círculos para trabalhos técnicos de marcação e aproximação.

O técnico Luiz Felipe Scolari tem três desfalques por suspensão no confronto com o Atlético-MG. Os laterais Mayke e Diogo Barbosa, envolvidos na confusão contra o Cruzeiro, foram punidos pelo STJD, enquanto o atacante Dudu tomou o terceiro cartão amarelo diante do Santos.

O Palmeiras volta a trabalhar na Academia de Futebol na tarde desta quarta-feira. Como de costume na gestão Scolari, a imprensa poderá acompanhar apenas o aquecimento dos atletas, o que aumenta o clima de mistério em torno da escalação para o duelo contra o Atlético-MG.

O confronto, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Independência. Com 66 pontos ganhos, o Palmeiras lidera o torneio a seis rodadas do final, enquanto o Atlético-MG tem 46 pontos e figura no sexto lugar.