Scarpa vê partida excelente do Palmeiras e já foca semi do Paulista

O Palmeiras garantiu a classificação às semifinais do Campeonato Paulista na noite desta terça-feira. Um dos destaques da goleada por 5 a 0 sobre o Novorizontino, o meia Gustavo Scarpa valorizou a exibição do time alviverde no Estádio do Pacaembu e já citou a semifinal.

No primeiro tempo, o Palmeiras saiu na frente por meio de Felipe Melo e Ricardo Goulart. Na etapa complementar, o time alviverde deslanchou e aumentou com mais dois gols de Gustavo Scarpa e um de Dudu, ratificando a vaga nas semifinais do torneio estadual.

“Excelente partida da equipe. Conseguiu se impor desde o começo e, fazendo dois gols logo no início, acabou ficando mais fácil. O time está de parabéns pelo que apresentou. Todos jogaram muito bem e espero que continuemos dando uma ótima sequência”, declarou Scarpa ao Premiere.

Contratado pelo Palmeiras em 2018, o meia protagonizou uma longa batalha jurídica com o Fluminense e conseguiu disputar apenas 24 partidas na temporada. Em 2019, escolhido como titular pelo técnico Luiz Felipe Scolari, já fez 11 jogos e marcou quatro gols.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Sempre sou muito grato a Deus não só pelos gols, mas por toda partida que faço como profissional. Sei de todas as dificuldades que passei para poder realizar esse sonho. Fico muito feliz por vestir a camisa do Palmeiras e ajudar o time. Mas esse jogo já passou. Agora, é focar na semifinal”, afirmou.

Com o triunfo sobre o Novorizontino e o empate entre Red Bull e Santos, o Palmeiras assumiu a liderança na classificação geral. Para conhecer seu próximo adversário, o time defendido por Gustavo Scarpa espera pelos confrontos entre Corinthians e Ferroviária e Ituano e São Paulo, marcados para quarta-feira.