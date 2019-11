Scarpa vê mérito de Walter em pênalti e fala em volta por cima

Com um pênalti desperdiçado por Gustavo Scarpa, o Palmeiras ficou no empate por 1 a 1 contra o Corinthians na noite deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida disputada no Estádio do Pacaembu, o meia elogiou Walter pela defesa e falou em superar o episódio.

O Palmeiras, já superior no primeiro tempo, encurralou o Corinthians na etapa complementar. Aos 31 minutos, com o placar inalterado, Gustavo Scarpa bateu pênalti no canto direito de Walter e viu o goleiro defender. Nos acréscimos, Michel Macedo e Bruno Henrique fizeram os gols.

“O goleiro teve mérito. Infelizmente, não há jogo no meio de semana para pegar confiança de novo. Eu preciso manter a cabeça boa. São duas escolhas: me abater ou dar a volta por cima. Preciso continuar dando o meu melhor”, declarou Scarpa, artilheiro do Palmeiras em 2019 com 13 gols.

O meia teve a principal chance do primeiro tempo e, no geral, não fez uma boa partida. Substituído por Carlos Eduardo na etapa complementar, ouviu vaias ao deixar o gramado. Após o Corinthians sair na frente, acabou novamente xingado por alguns torcedores.

Com o empate no Derby, o Palmeiras perdeu a chance de pressionar o Flamengo e chegou apenas aos 67 pontos. O time rubro-negro enfrenta o Bahia às 18 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio do Maracanã, e pode ampliar sua vantagem para 10 pontos.

“A gente ainda tem chance matematicamente”, disse Scarpa, sobre um improvável título. “Então, vamos continuar acreditando e dando o nosso melhor”, completou o meia. Pela 33ª rodada, às 16 horas (de Brasília) de domingo, o Palmeiras enfrenta o Bahia, na Fonte Nova.