Scarpa treina normalmente e até posta selfie no Palmeiras

Não poderia ser diferente: Gustavo Scarpa atraiu todos os olhares no treino do Palmeiras nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. O meia foi ao gramado do CT alviverde talvez ainda sem saber da derrota que sofrera no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro.

Independente da questão, o meia treinou normalmente nesta quinta. Na principal atividade do dia, em que Roger Machado escalou titulares e reservas, Scarpa seguiu no time dos suplentes. Ao final do treino, o camisa 14 publicou selfie em que aparece sorrindo no vestiário da Academia de Futebol.

Será que o Scarpa está preocupado com a situação? Foto postada agora há pouco pelo atleta #GazetaVerdao pic.twitter.com/bkmpSh8Xqz — Bruno Calió (@b_calio) 15 de março de 2018

Nesta quinta-feira, a liminar que liberava o atleta para acerto com o Verdão foi derrubada por 5 votos a 4 em julgamento realizado no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. O estafe do atleta vai recorrer.

A decisão não é definitiva. Ela apenas cassou a liminar que favorecia o jogador. Agora, o caso terá o trâmite normal na 70ª Vara do Trabalho do Rio.

O novo capítulo no imbróglio jurídico acontece justamente no melhor momento de Scarpa no Palmeiras. Após uma longa pré-temporada, o camisa 14 marcou seus primeiros gols pelo clube no último domingo, em vitória sobre o Ituano.