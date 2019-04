Sandy & Junior farão novos shows, e Palmeiras deve sair do Allianz

A dupla Sandy & Junior tem uma série de quatro shows marcados para o Allianz Parque. Em função das apresentações dos cantores, o Palmeiras deve ser obrigado a jogar fora de sua arena em duas rodadas da próxima edição do Campeonato Brasileiro.

Os primeiros dois shows serão realizados nos dias 24 e 25 de agosto. Já a partida entre Palmeiras e Fluminense, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem como datas previstas 24, 25 ou 26 de agosto. Assim, o jogo deve ser realizado fora do Allianz Parque.

Diante da alta procura por ingressos, a dupla anunciou nesta sexta-feira mais duas apresentações no Allianz Parque nos dias 12 e 13 de outubro. O duelo entre Palmeiras e Botafogo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem como datas possíveis os dias 12, 13 ou 14 de outubro, o que praticamente inviabiliza sua realização na arena.

O Palmeiras deve ser obrigado a mandar, pelo menos, mais dois jogos pelo Campeonato Brasileiro fora do Allianz Parque. A partida contra o Santos (18, 19 ou 20/5) coincide com o show do Los Hermanos (18/05) e o confronto com o Flamengo (30/11, 1 ou 2/12), com apresentações de Shawn Mendes (29 e 30/11).

Nas ocasiões em que não tem o Allianz Parque à disposição, o Palmeiras costuma mandar seus compromissos no Pacaembu. O estádio municipal, porém, deve ser vetado no Campeonato Brasileiro, uma vez que não atende aos padrões de iluminação da CBF.