Rogério Ceni liga para Felipão e tenta levar zagueiro Pedrão para o Fortaleza

O Fortaleza está interessado na contratação do zagueiro Pedrão, do Palmeiras. O técnico do clube cearense, Rogério Ceni, ligou para Luiz Felipe Scolari para perguntar informações sobre o atleta de 21 anos.

“Ontem o Rogério Ceni falou comigo sobre o Pedrão. Quatro times interessados e gostaríamos que eles saíssem para ter oportunidades de jogar, aqui serão muito poucas. Os outros vamos analisar”, afirmou Felipão em entrevista coletiva nesta terça-feira, na Academia de Futebol.

O defensor, assim como o meia Vitinho, sequer jogaram pela equipe profissional em 2018 e estão treinando em separado do elenco neste início de pré-temporada. O Coritiba aparece como outro interessado em Pedrão, enquanto o Botafogo analisa o meio-campista.

No plantel atual, Felipão tem seis opções para montar sua zaga. Gustavo Gómez e Luan devem iniciar o ano como titulares, Nico Freire, Edu Dracena, Antônio Carlos e Juninho são as alternativas. O último, porém, desperta o interesse do Sport e devem ser emprestado mais uma vez.