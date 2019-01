O Sport busca a contratação do zagueiro Juninho, do Palmeiras. A informação foi confirmada por Marcelo Bivar, presidente do time pernambucano, em entrevista coletiva. Integrado ao elenco neste início de ano, o atleta não seguirá no Verdão em caso de propostas, mas a negociação, ainda assim, é difícil.

“Juninho é mais um ou menos um sonho nosso, é um jogador que está muito caro e o Sport sequer tem condição de participar de concorrência. Mas, eu estou tentando. De repente, o jogador quer vir para o Nordeste, termina optando para vir e a gente traz ele”, disse o presidente do Leão, que tem apenas dois zagueiros em seu elenco atual.

Juninho foi contratado ainda em 2016 junto ao Coritiba por R$ 11 milhões, mas só integrou o elenco alviverde em 2017. Com inúmeras falhas, ele não agradou a torcida palestrina e acabou emprestado para o Atlético-MG no último ano, onde também não foi bem.