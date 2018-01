Roger valoriza dia a mais de descanso antes de jogo no Palestra

Algoz do Botafogo-SP na tarde de domingo, o Palmeiras disputa a terceira rodada do Campeonato Paulista apenas às 21 horas (de Brasília) de quinta-feira, no Palestra Itália. Antes do duelo contra o Red Bull, o técnico Roger Machado deseja treinar o time titular no gramado, algo que praticamente não pôde fazer para o duelo em Ribeirão Preto.

“A gente tem um dia a mais de descanso. Se eu puder levá-los ao campo para algumas pequenas correções que sejam necessárias, vou fazê-lo”, disse Roger, cauteloso ao projetar o estado físico dos atletas para o próximo jogo. “Vamos ver quem vai estar bem descansado e recuperado”, pontuou.

O treinador palmeirense utilizou exatamente a mesma escalação nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista para vencer Santo André e Botafogo-SP. A partida disputada em Ribeirão Preto com intenso calor foi especialmente desgastante para os atletas.

“Precisamos entender que é o terceiro jogo, um ponto importante para a gente analisar. Serão três jogos em oito dias e temos que prestar atenção. Vai ser no dia a dia, fazendo todas as avaliações e conversando com os atletas. O bom é que tem um dia a mais”, reiterou o técnico.

Em Ribeirão Preto, Roger Machado durante a etapa complementar promoveu as entradas de Thiago Santos, Bruno Henrique e Keno nos lugares de Felipe Melo, Lucas Lima e Borja, respectivamente. Nesta segunda-feira, o treinador deu folga ao elenco.

O zagueiro Edu Dracena e o meio-campista Moisés vêm passando por um cronograma especial de preparação. Gradualmente, ambos serão incorporados aos treinamentos realizados no gramado da Academia de Futebol, processo já iniciado pelo camisa 10.