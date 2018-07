Roger testa três armadores e ganha opções com volta de Scarpa

A reestreia de Gustavo Scarpa no Palmeiras, por mais que tenha sido apagada – muito em virtude do desinteresse palestrino no amistoso contra o Independiente Medellín – abre novas possibilidades para Roger Machado montar o Alviverde. Diante dos colombianos, por exemplo, o treinador arriscou uma formação inédita na temporada.

Na noite de quarta-feira, o comandante palestrino montou sua equipe com três meias armadores pela primeira vez no ano. Lucas Lima, Scarpa e Hyoran atuaram juntos, mas pouco foi possível analisar da criação ofensiva no jogo com pouca inspiração dos dois times.

Os dois amistosos do Palmeiras no Panamá – um destes, sem Gustavo Scarpa – indicam que, apesar da negociação de Keno com o futebol do Egito, Roger Machado está disposto a manter o 4-2-3-1 e o ataque posicional do Verdão.

Dentro das opções que o comandante tem mãos, porém, quem parece mais garantido na equipe é Dudu. O camisa 7, além de líder do elenco, é única opção de velocidade da equipe com condições de ser titular. Os garotos Artur, Yan e Vitinho até podem atar desta maneira, mas não estão prontos para começar entre os 11.

Assim, restariam Lucas Lima, Moisés, Willian e Borja, além do próprio Scarpa, concorrendo por três vagas no setor ofensivo. Assumindo que o ex-jogador do Fluminense seja escolhido, a briga maior deverá ser entre o colombiano e Bigode, além dos outros dois meio-campistas.

O Palmeiras aguarda o retorno de Miguel Borja da seleção colombiana para avaliar suas condições físicas. Na eliminação dos cafeteros na Copa do Mundo, o camisa 9 nem ficou no banco de reservas por conta de dores no joelho.

Certo é que no retorno do Campeonato Brasileiro, contra o Santos, no dia 19, no Pacaembu, Dudu, Moisés, Luan e Jailson estão suspensos. Antes de encarar o Peixe, o Verdão segue na América Central e enfrenta o Liga Alajuendense, da Costa Rica, neste domingo, às 14h (de Brasília).