Scarpa volta, Freire estreia e Palmeiras vence último amistoso no Panamá

Uma estreia em cada tempo. Essas foram as principais atrações na sonolenta vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Independiente Medellín-COL, no último amistoso do Verdão no Panamá, nesta quarta-feira.

Visando a partida de volta do Campeonato Brasileiro, dia 19, contra o Santos no Pacaembu, Roger Machado sacou da equipe titular Luan, Moisés, Dudu e Jailson, todos suspensos. Além disso, o comandante optou pela reestreia de Gustavo Scarpa no Alviverde.

Assim, o Palestra começou o amistoso com Weverton; Marcos Rocha, Edu Dracena, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo e Bruno Henrique; Hyoran, Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Willian.

Sem Keno e Dudu, o Palmeiras teve uma equipe com três armadores pela primeira vez na temporada. Mesmo assim, o time pouco criou, não pela falta de qualidade, mas pelo desinteresse dos atletas em campo.

Mesmo assim, os brasileiros abriram o placar aos 17 minutos, em chute de fora da área de Bruno Henrique, que pegou rebote após cobrança de falta dele mesmo que carimbou a barreira.

Na etapa final, o torcedor palestrino pôde ver uma nova estreia, de Nicolás Freire. Além disso, teve como boa notícia a aparente recuperação de Antônio Carlos e Diogo Barbosa, que estavam machucados antes da folga de 11 dias pela pausa da Copa do Mundo.

O time do segundo tempo foi formado por Weverton; Mayke, Antonio Carlos, Nicolás Freire e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Jean e Moisés; Artur, Dudu e Deyverson. Com essa equipe, o placar foi ampliado aos 18 minutos.

Defesa colombiana errou passe e entregou a bola de presente para Dudu, que colocou Deyverson na cara do gol. O centroavante bateu de primeira, com o pé direito e anotou seu primeiro gol da temporada.

Apesar do tento, o jogo seguiu fraquíssimo no Panamá. Nos únicos momentos relevantes foram fortes divididas em campo, um quase frango de Weverton, que se recuperou no lance, e um erro de Nicolás Freire, que quase causou o gol dos colombianos.