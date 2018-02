Roger supera desconfiança e alcança marca de 40 anos no Palmeiras

Roger Machado tem o melhor início de trabalho no Palmeiras nos últimos 40 anos. Com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista (triunfos contra Santo André, Botafogo, Red Bull, Bragantino e Santos), o treinador Roger Machado alcançou o feito que não ocorria desde 1978, quando o argentino Filpo Nuñez emplacou uma sequência de sete vitórias em seu início de trabalho.

Curiosamente, Roger Machado chegou ao Palmeiras cercado de desconfiança por parte da torcida. Antes da apresentação do comandante, o volante Felipe Melo chegou a conceder entrevista coletiva e pedir para a torcida não ficar de “mimimi” com a chegada do treinador. Ainda em início de trabalho, o Verdão acumula outros números de destaque.

O Palmeiras é o time com mais desarmes certos no torneio: foram 90 ao todo – nove a mais do que o São Bento, segundo colocado da lista, com 81. Além disso, o Verdão tem no elenco o jogador que aplicou mais desarmes no Estadual até aqui: justamente Felipe Melo, que interceptou seus adversários por 18 vezes, contra 14 de seus perseguidores mais próximos.

Há de se ressaltar ainda que o Pitbull lidera a estatística sem atuado em todas as partidas do Campeonato Paulista– foi poupado e ficou de fora do jogo válido pela terceira rodada do Paulistão.

O Palmeiras também é o time mais caçado do Paulistão 2018. O site Footstats contabiliza 90 faltas sofridas (contra 88 do São Bento), sendo que o atacante Dudu é o maior alvo do Verdão: apenas o camisa 7 do Verdão recebeu 16 faltas. O capitão só fica atrás neste quesito de Alisson Safira, do Novorizontino, que recebeu 17 marcações.