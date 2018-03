Roger relata Scarpa com “cabeça boa” em meio a imbróglio jurídico

Em meio a um imbróglio jurídico com o Fluminense, o meia Gustavo Scarpa desfalcou o Palmeiras no confronto com o Novorizontino, disputado na tarde de sábado. Após a vitória no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o técnico Roger Machado contou que o atleta está tranquilo.

“A parte que conversei com ele, estava com a cabeça boa. Sabia que, em algum momento, poderia ter um revés. É claro que a gente nunca espera, mas nós trabalhamos o campo e nossa assessoria jurídica e burocrática trabalha outras questões”, afirmou Roger Machado.

Ao ser questionado sobre Gustavo Scarpa, o treinador palmeirense evitou entrar em maiores detalhes e reiterou que está concentrado em comandar o Palmeiras na tentativa de conquistar uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista, independentemente da situação do meia.

“A gente tem que ficar voltado à estratégia e ao jogo. O foco nas quartas de final. A questão burocrática envolvendo o Scarpa não pode entrar dentro do campo e não entra, porque o objetivo é as quartas de final. Sabemos que o atleta tem uma assessoria especializada que vai resolver para que ele esteja conosco novamente”, afirmou.

André Sica, advogado do Palmeiras, contesta a interpretação da CBF, que rescindiu o contrato de Scarpa com o clube alviverde no Boletim Informativo Diário (BID) após ofício do TRT-RJ. Ele ainda tranquilizou a torcida palestrina e manifestou confiança em um desfecho positivo.

O jogo decisivo entre Palmeiras e Novorizontino está marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália. Com a vantagem confortável alcançada na condição de visitante, o time alviverde passa de fase mesmo com uma derrota por dois gols de diferença em São Paulo.

Convocado para defender a seleção colombiana em dois amistosos, o centroavante Miguel Borja é desfalque certo para o próximo duelo. Assim, Roger Machado pode deslocar Willian para o comando de ataque e promover a entrada de Keno pelo lado direito.