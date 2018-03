Tranquilo por Scarpa, Palmeiras vê decisão imediatista da CBF

Envolvido em uma disputa jurídica com o Fluminense, o meia Gustavo Scarpa teve seu contrato com o Palmeiras rescindido no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Antes do jogo contra o Novorizontino, André Sica, advogado do clube alviverde, tranquilizou a torcida e contestou a CBF.

“A CBF tomou uma decisão imediatista, com base em uma interpretação que não achamos interessante e que pode gerar prejuízo ao Palmeiras. Mas o recado ao palmeirense é: fiquem tranquilos”, afirmou Sica na tarde deste sábado, em Novo Horizonte.

De acordo com o advogado do Palmeiras, o ofício recebido pela CBF com a decisão do TRT-RJ de revogar a liminar que amparava o desligamento de Scarpa do Fluminense não era suficiente para que a entidade determinasse a rescisão do contrato do atleta com o Palmeiras.

“Considerando que a CBF é uma terceira parte, para que ela tome alguma atitude, seria necessário que o ofício trouxesse algum ordenamento. Por isso, respeitosamente entendemos que existiu um erro sério de interpretação do ofício por parte da CBF”, declarou.

O Palmeiras expressou sua interpretação à CBF, mas André Sica reiterou que a estratégia no caso é de responsabilidade do próprio Gustavo Scarpa e de seu estafe. Para completar, o advogado ainda manifestou confiança em um desfecho positivo para o meia e para o clube alviverde.

“A decisão final, a gente confia muito, porque conhecemos muito bem o mérito do problema. O inadimplemento do Fluminense é claro e praticamente indiscutível. Então, é só mais uma etapa de um processo, cujo final o Palmeiras tem total confiança”, declarou Sica.