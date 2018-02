Roger iguala Kleina e fica a uma vitória de fazer história no Palmeiras

Roger Machado chegou ao Palmeiras cercado por desconfianças da exigente torcida alviverde, e seu trabalho anda está no início, mas o treinador já caminha para fazer história no Verdão. Com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, o treinador já quebrou algumas e está perto de outras marcas históricas no clube.

Com a vitória deste sábado, frente ao Mirassol, Roger Machado já igualou o início de Gilson Kleina, que em 2014, ano do centenário do clube, conquistou seis vitórias consecutivas nas primeiras partidas do ano.

Agora, o alvo é um recorde bem mais substancioso. Se vencer o Linense, na quinta-feira, o treinador igualará Filpo Nuñez, técnico que conquistou sete vitórias em suas sete primeiras partidas pelo Palmeiras, em 1978.

Quarenta anos atrás, em sua terceira e última passagem, o ex-treinador levou a equipe a triunfos sobre sete rivais paulistas: Portuguesa Santista, Corinthians, Juventus, Noroeste, Ponte Preta, Botafogo e Santos.

Curiosamente, Roger Machado chegou ao Palmeiras cercado de desconfiança por parte da torcida. Antes da apresentação do comandante, o volante Felipe Melo chegou a conceder entrevista coletiva e pedir para a torcida não ficar de “mimimi” com a chegada do treinador.

