Roger crê em motivação alta e pede 110% de empenho por título paulista

Derrotado pelo Corinthians na fase classificatória do Campeonato Paulista, o Palmeiras reencontra o arquirrival às 16h30 (de Brasília) deste sábado, em Itaquera. Confiante na possibilidade de contar com seu elenco no auge da motivação, o técnico Roger Machado pede um empenho extra na decisão do título estadual.

“Com 100%, você entra e trabalha. O que faz a grande diferença é entrar com 110%, é o algo a mais. Não simplesmente dar carrinho ou dividir uma bola com excesso de força para mostrar dedicação, mas sim ter discernimento e equilíbrio. As emoções já vão estar à flor da pele, então é necessário controlá-las”, afirmou o técnico.

Pela nona rodada do Campeonato Paulista, na arena de Itaquera, o Palmeiras acabou derrotado por 2 a 0 pelo Corinthians. O time alviverde reclamou muito da arbitragem polêmica de Raphael Claus, mas não entrou com o espírito esperado para um Derby.

“É inimaginável que em uma partida decisiva não haverá os 110% de entrega que esperamos ver em campo em um momento com esse. É um clássico que não se disputa desde 1999, com grande rivalidade entre os dois clubes e pelo título paulista. Por si só, isso motiva todos os envolvidos”, afirmou Roger Machado.

Finalista do torneio estadual no domingo, o Palmeiras volta a campo já às 21h30 (de Brasília) de terça-feira para encarar o Alianza Lima, pela segunda rodada da Copa Libertadores, no Allianz Parque. O jogo diante do time peruano, por enquanto, não está no horizonte de Roger Machado.

“Não dá para tirar o mínimo de atenção do jogo de sábado, não tem espaço. O foco completo está nisso. Não podemos pensar no que vai acontecer depois. A partida da Libertadores é tão importante quanto, mas confesso que, agora, não passa pela minha cabeça”, afirmou o treinador.