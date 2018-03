Com escalação já definida, Roger adota mistério para final do Paulista

O técnico Roger Machado já definiu a escalação do Palmeiras para o confronto com o Corinthians, mas preferiu mantê-la em segredo. Depois do último treinamento antes da primeira final do Campeonato Paulista, realizado com apoio da torcida na Academia de Futebol, o técnico adotou tom de mistério nesta sexta-feira.

De volta após defender a seleção colombiana nos amistosos contra França e Austrália, o centroavante Miguel Borja pode voltar à equipe titular diante do Corinthians. Caso o colombiano retorne no lugar de Keno, Willian passaria a jogar pelos lados do campo.

“Obviamente, já temos a escalação definida, mas, para manter o mistério e a estratégia do jogo, só vamos confirmar amanhã mesmo. Contamos com boas alternativas: Willian, Keno, o retorno do Miguel, nosso artilheiro do ano. É o primeiro jogo de duas finais e a estratégia pode ser diferente. Já decidi, mas vou levar até o jogo”, despistou Roger.

O Palmeiras também pode sofrer uma alternação na lateral direita. Após desfalcar o time contra o Santos por conta de dores na coxa esquerda, o lateral direito Marcos Rocha tem boas chances de retornar à equipe titular na vaga ocupada pelo improvisado Tchê Tchê.

“O Marcos ainda fez um trabalho à parte e uma pequena parte conosco. Vamos ver amanhã sobre a utilização sele no clássico. Quero poder contar”, afirmou Roger Machado, mantendo o tom de mistério, após o treino fechado desta sexta-feira.

A tendência é que o Palmeiras jogue com com Jailson; Marcos Rocha (Tchê Tchê), Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo; Dudu, Bruno Henrique, Lucas Lima e Willian, Borja (Keno). Ao final do treino, alguns jogadores treinaram cobranças de pênalti. O versátil Jean e o atacante Artur, em recuperação de lesão, trabalharam no gramado.