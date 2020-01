Rival mais frequente: Luxa disputará 25º clássico contra o São Paulo

Aos 67 anos, o experiente Vanderlei Luxemburgo vive sua quinta passagem pelo Palmeiras. O São Paulo é o adversário mais frequente na longa trajetória do técnico pelo clube alviverde, uma vez que o duelo em Araraquara será sua 25ª participação no Choque-Rei.

Luxemburgo acumula uma série de 10 vitórias, oito empates e seis derrotas contra o São Paulo em um total de 24 clássicos. O desempenho equivale a um aproveitamento de 52,7%, número que o comandante tentará melhorar na segunda rodada do Campeonato Paulista.

A partida contra o São Paulo marca o 60º clássico de Vanderlei Luxemburgo no comando do Palmeiras. Contra os quatro principais rivais paulistas, o experiente treinador tem um retrospecto de 28 vitórias, 16 empates e mais 15 derrotas em 59 partidas (56,4% de aproveitamento).

Superado apenas por Oswaldo Brandão (585) e Luiz Felipe Scolari (485), Luxemburgo tem 377 jogos pelo Palmeiras (229 vitórias, 82 empates e 66 derrotas), com 766 gols marcados e 346 sofridos. Pelo clube alviverde, ele já foi campeão paulista (1993, 1994, 1996 e 2008), brasileiro (1993 e 1994) e do Rio-São Paulo (1993).

O confronto entre Palmeiras e São Paulo está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Com o Allianz Parque em obras para instalação de gramado sintético, o time alviverde escolheu mandar a partida na Fonte Luminosa, em Araraquara.