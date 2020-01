Luxa admite acomodação após sucesso: “Não tenho vergonha de falar”

Apesar do extenso e vitorioso currículo, Vanderlei Luxemburgo ainda recebe críticas pelos trabalhos recentes. Nesta sexta-feira, em entrevista à TV Bandeirantes, o treinador revelou uma conversa que teve com o elenco do Palmeiras e comentou sobre acomodação na carreira.

“Falei para os jogadores que esse time é um time vencedor. Tem jogadores que foram bicampeões brasileiros e campeões da Copa do Brasil. Mas existe uma situação, que também aconteceu comigo e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, que inconscientemente você vai se acomodando. Vai deixando de fazer as coisas que te levaram à conquista”, reconheceu o treinador.

Depois de empilhar taças entre os anos 1990 e no início dos anos 2000, Luxa não conseguiu o mesmo sucesso na última década. O treinador continuou falando sobre erros na carreira e valorizou o trabalho em conjunto com dirigentes e atletas.

“Inconscientemente você acha que vai ganhar, porque ganhou bastante lá atrás. Você deixa de fazer as coisas e alguns detalhes que te levaram às conquistas. Não tenho vergonha de falar isso. Algumas escolhas equivocadas que optei. E vem a escolha equivocada de achar que você é o cara que vai resolver. Mas sozinho você não resolve. Resolve em conjunto, com a equipe. Dirigentes, jogadores, é todo mundo em um conjunto”, analisou.

Em 2020, Luxemburgo chega para a sua quinta passagem no Verdão para tentar se reencontrar com grandes conquistas. A diretoria aposta na experiência do treinador para também voltar a erguer taças, depois de um 2019 sem títulos.

