Ricardo Goulart é registrado no BID pelo Palmeiras

Ricardo Goulart foi liberado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para atuar pelo Palmeiras. Nesta segunda-feira, o meia-atacante teve o nome registrado no BID (Boletim Informativo Diário).

Assim, o camisa 11 está livre para jogar, mas ele ainda não foi inscrito na lista de 26 atletas disponíveis para Luiz Felipe Scolari utilizar no Campeonato Paulista. Ele, Juninho, Fabiano, Guerra e Hyoran disputam a última vaga.

Há 20 dias, a Gazeta Esportiva noticiou em primeira mão o planejamento do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras para ter Ricardo Goulart no Campeonato Paulista e estreando já no mês de fevereiro. Felipão recentemente confirmou a possibilidade.

“Pode ser que a gente ganhe uns 15 dias daquele projeto que era para março. Vamos esperar para ver se ele continua evoluindo para colocá-lo em treinamento normal. Daí a gente vai analisar junto com o departamento médico e de fisiologia se vale a pena colocar em determinado jogo antes de começar, por exemplo, uma Libertadores”, completou o comandante.