Estreia em fevereiro? Confira o prazo para o início da transição física de Goulart

Só há um sentimento maior na torcida do Palmeiras do que a alegria pela contratação de Ricardo Goulart: a ansiedade. Anunciado oficialmente nesta terça-feira, o reforço se recupera de uma cirurgia no joelho direito e não tem uma data certa para estrear.

A Gazeta Esportiva, porém, apurou que o Núcleo de Saúde e Performance do clube aposta em um prazo de 15 a 20 dias para que o atleta finalize o período de reabilitação pós-cirúrgico. Assim, no máximo a partir do dia 4 de fevereiro, Goulart irá iniciar o período de transição física para os gramados, que deve durar ao menos 15 dias.

Portanto, o prazo mais otimista para que o atleta comece a ficar à disposição de Luiz Felipe Scolari aponta para a metade de fevereiro. O tempo de recuperação pode se estender caso o atleta apresente problemas na reabilitação, mas até o momento sua evolução é considerada positiva pelo departamento médico do clube.

Ricardo Goulart passou por uma cirurgia de cartilagem no joelho direito em 25 de outubro. Normalmente, casos do tipo demandam uma recuperação de até seis meses. Ou seja, o atual quadro do novo camisa 11 do Palestra é muito positivo.

“É uma felicidade muito grande. Agradeço pelo esforço que o Palmeiras fez, ficou bom para as duas partes. Agora, estou vestindo essa camisa que tem uma história muito linda. Espero ser feliz aqui e vou fazer o meu melhor para continuar a história maravilhosa que o clube tem. Não vai faltar dedicação”, disse Goulart à TV Palmeiras.

Sonho antigo do clube alviverde, Ricardo Goulart enfileirou títulos sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari pelo Guangzhou Evergrande. Ele também trabalhou de forma bem-sucedida com Alexandre Mattos no Cruzeiro, bicampeão brasileiro nas temporadas de 2013 e 2014.

O cobiçado Goulart é o sexto reforço do Palmeiras para 2019. Antes, o clube anunciou o volante Matheus Fernandes (Botafogo), o meia Zé Rafael (Bahia) e os atacantes Arthur Cabral (Ceará), Carlos Eduardo (Pyramids) e Felipe Pires (Hoffenheim).