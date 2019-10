Marcos Rocha e Willian treinam e devem ser liberados para clássico

O Palmeiras iniciou a preparação para o clássico contra o São Paulo na tarde desta segunda-feira. O lateral direito Marcos Rocha e o atacante Willian participaram da atividade na Academia de Futebol e devem ser liberados para o clássico pelo Campeonato Brasileiro.

Por incômodos musculares, Marcos Rocha e Willian foram poupados no triunfo sobre o Avaí, alcançado na noite de domingo. Nos últimos dias, os jogadores cumpriram cronograma especial de trabalho par evitar lesões e, recuperados, já podem ficar à disposição de Mano Menezes.

Os atletas titulares em Florianópolis chegaram no fim da manhã, almoçaram, realizaram trabalhos regenerativos e foram liberados. Os reservas e os que ficaram em São Paulo fizeram movimentações técnicas em campo reduzido. No final, aprimoraram fundamentos como cruzamentos, ultrapassagens e finalizações.

O zagueiro Gustavo Gomez, livre de suspensão, deve retomar sua posição no miolo da defesa ao lado de Vitor Hugo. No ataque, provavelmente com Luiz Adriano ainda indisponível, a tendência é que Deyverson permaneça na condição de titular para o clássico.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Palmeiras tem como escalação provável Weverton; Marcos Rocha (Jean), Gustavo Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian (Zé Rafael) e Deyverson. O jogo contra o São Paulo está marcado para as 19h30 (de Brasília) de quarta-feira, no Allianz Parque, pela 29ª rodada.

Com apenas o período de aquecimento liberado à imprensa, o Palmeiras faz na Academia de Futebol seu último treino para o clássico a partir das 15 horas desta terça-feira. Antes, o zagueiro paraguaio Gustavo Gomez concede entrevista coletiva.