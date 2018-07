Recordista em casa, Dudu é goleador palmeirense nos pontos corridos

De volta após cumprir suspensão, Dudu deve participar do confronto com o Atlético-MG, marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Artilheiro do Palmeiras na era de pontos corridos, o atacante costuma brilhar na arena.

O Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos na edição de 2003, vencida pelo Cruzeiro. Desde então Dudu marcou 28 gols com a camisa do Palmeiras, um recorde no clube – 10 em 2015, seis em 2016, nove em 2007 e três em 2018.

O atacante conta com números expressivos no Allianz Parque. Ele é o atleta que mais disputou jogos (86) e venceu (61) na arena, o maior artilheiro (24) e ainda o recordista em assistências (21). Curiosamente, sempre que Dudu marcou gols, o Palmeiras não perdeu no Allianz Parque.

O confronto entre Palmeiras e Atlético-MG será o primeiro desde que o clube recusou uma oferta tentadora do Shandong Luneng pelo camisa 7. O atacante ficou balançado com a proposta do clube chinês, financeiramente muito vantajosa, mas permanecerá no Palestra Itália.

Expulso no empate contra o Flamengo, Dudu cumpriu suspensão automática no recente confronto com o Santos e pode jogar normalmente diante do Atlético-MG. O goleiro Jailson, o zagueiro Luan e o meio-campista Moisés também voltam a ficar à disposição. Já Lucas Lima, advertido com o terceiro amarelo, é desfalque certo.

A tendência é que o técnico Roger Machado escale a seguinte formação: Weverton (Jailson); Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Gustavo Scarpa, Dudu e Willian. Assim, Hyoran começaria na reserva.