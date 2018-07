Palmeiras treina no Allianz Parque e encerra preparação para pegar o Galo

Na manhã deste sábado, o Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Atlético-MG neste domingo, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treino, fechado para a imprensa, aconteceu no Allianz Parque, palco do duelo contra o Galo, que marca o reencontro do Verdão com a sua casa e com a sua torcida após a parada para a Copa do Mundo. Isso porque, na retomada da competição, a equipe alviverde enfrentou o Santos fora de casa, no Pacaembu, com torcida única do rival.

Segundo o próprio clube, o técnico Roger Machado realizou alguns ajustes táticos e comandou uma atividade recreativa, o tradicional rachão, que contou inclusive, com a participação do próprio treinador junto com seus jogadores.

Para o confronto deste domingo, o comandante não poderá contar com Lucas Lima, que recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Peixe. No entanto, Roger terá o retorno do goleiro Jailson, do zagueiro Luan, do meio-campista Moisés e do atacante Dudu, que voltam de suspensão.