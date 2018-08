Recordista de jogos em 2018, Willian compreende rodízio de Felipão

Escalado como titular na vitória sobre o Botafogo, Willian disputou sua 45ª partida na temporada. O atacante, recordista de jogos em 2018 no Palmeiras, se esforça para participar de todos os confrontos, mas compreende o rodízio implantado pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

“Eu queria mais, me incomoda ficar fora. Mas, infelizmente, não tem como. Pela série de jogos, estamos sujeitos a cartões e lesões. Em casa, procuro repousar ao máximo, porque sei que a carreira é curta. Sempre desfruto da estrutura do clube para recuperar bem e seguir à disposição no próximo jogo”, explicou.

Com um vasto elenco nas mãos, Felipão vem mexendo bastante a cada partida, com prioridade para Copa do Brasil e Libertadores. A estratégia adotada pelo experiente treinador, ainda invicto em sua terceira passagem pelo Palmeiras, é aprovada por Willian.

“É uma situação que ainda não estamos acostumados, uma cultura que devemos começar a colocar em prática. Temos nos adaptado e entendido as decisões. Você quer jogar sempre, mas não adianta entrar em campo a 60%, porque não rende. Vai ter rodízio e é importante”, afirmou.

Às 16 horas (de Brasília) deste domino, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Internacional, no Estádio Beira-Rio. Como recebe o Cerro Porteño na noite de quinta-feira pela Libertadores, Felipão deve armar um time alternativo em Porto Alegre.

O zagueiro Edu Dracena e o atacante Dudu, advertidos com o terceiro cartão amarelo, são desfalques certos para o Palmeiras no Rio Grande do Sul. Com 36 pontos, cinco a menos do que o vice-líder Internacional, o Palmeiras inicia a rodada no quinto posto do torneio nacional.