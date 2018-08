Willian crê em Palmeiras com força máxima contra o Internacional

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras duela com o Internacional, no Estádio Beira-Rio. Embora o clube alviverde enfrente o Cerro Porteño pela Copa Libertadores na quinta-feira, o atacante Willian diz acreditar em força máxima em Porto Alegre.

O técnico Luiz Felipe Scolari, misterioso, permitiu que imprensa acompanhasse apenas o aquecimento dos jogadores na Academia de Futebol durante a tarde desta sexta-feira. Questionado sobre a atmosfera que espera encontrar no Beira-Rio diante do vice-líder do Brasileiro, Willian opinou sobre a escalação.

“Vai ser o tipo de jogo que todo o mundo gosta de disputar, com estádio cheio. É sempre muito difícil enfrentar o Inter, independentemente da situação. Hoje, eles estão em grande momento e vivem uma série positiva. Nós vamos com força máxima. Também queremos chegar na ponta e fazer grande jogo”, afirmou.

A despeito da previsão de Willian, a tendência é que Felipão monte uma equipe alternativa para enfrentar o Inter, expediente já adotado antes de jogos por Copa Libertadores e Copa do Brasil. Às 21h45 (de Brasília) de quinta-feira, o time alviverde decide uma vaga nas quartas de final do torneio continental diante do Cerro Porteño, no Allianz Parque.

“Ninguém sabe ainda o que vai acontecer, mas acho que vamos com o que temos de melhor. O Felipão tem relação com a fisiologia e eles estão sempre avaliando cada atleta para priorizar quem está descansado. Todos devem se sentir titulares e o Felipão tem feito isso bem”, afirmou Willian.

O zagueiro Edu Dracena e o atacante Dudu, advertidos com o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Botafogo, são desfalques certos para o Palmeiras em Porto Alegre. Felipão fará os últimos ajustes na equipe para enfrentar o Inter durante treino programado para a manhã de sábado, fechado à imprensa.