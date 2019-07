Raphael Veiga alerta para queda defensiva: “Não estávamos levando gols”

Acionado no segundo tempo na vaga de Gustavo Scarpa, autor do gol do Palmeiras na tarde deste sábado, Raphael Veiga ligou o alerta para a queda do desempenho defensivo da equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari após o empate em 1 a 1 com o Vasco no Allianz Parque.

“A gente e não estava levando gols. De um tempo para cá, a gente começou a levar os gols que a gente não levava e, mais do que isso, a gente não está fazendo aquilo que está criando no jogo”, disse Raphael Veiga ao Premiere.

Com o resultado deste sábado, o Palmeiras foi a 27 pontos e corre risco de ser ultrapassado pelo Santos, que recebe o lanterna Avaí, na Vila Belmiro, neste domingo. Caso o Peixe vença, ele abrirá dois pontos de vantagem sobre o Verdão, que chegou a cinco jogos sem vencer na temporada.

“Com certeza temos que fazer aquilo que podemos quando estamos jogando. Quando não estamos jogando, não tem o que fazer, não podemos lamentar. Temos que sair de campo sempre, independentemente do resultado, com o espírito de que fizemos o nosso melhor e sairmos com a consciência tranquila. Consciência de quando chegar lá no vestiário saber que poderia ter dado algo a mais não pode acontecer”, completou Veiga.

Agora, o Palmeiras volta o foco novamente para as oitavas de final da Copa Libertadores. O Verdão terá o compromisso mais importante do ano na próxima terça-feira, quando recebe o Godoy Cruz, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta após empatar em 2 a 2 na Argentina.