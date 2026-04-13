Sosa diz que Palmeiras teve "má sorte" após empate no Derby e vê pênalti não marcado

O Palmeiras empatou sem gols com o Corinthians na noite deste domingo em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ramón Sosa, titular no clássico que aconteceu na Neo Química Arena, disse que o clube teve "má sorte" por não conseguir converter as chances, mesmo jogando com dois a mais.

"Podíamos ter ganhado o jogo. No segundo tempo, jogamos bem, mas erramos bastante. Tivemos um pouco de má sorte, chegamos cinco ou seis vezes, mas a bola não quis entrar. Vamos trabalhar para melhorar no próximo jogo", disse após a partida.

O Corinthians ficou com um a menos ainda no primeiro tempo. André Luís foi flagrado fazendo um "gesto obsceno" e recebeu o cartão vermelho. Na segunda etapa, foi a vez de Matheuzinho ser expulso. O lateral acertou o rosto de Flaco López e foi advertido. Primeiro recebeu o segundo cartão amarelo do jogo, mas após revisão do VAR levou o vermelho direto.

O camisa 19 do Palmeiras também reclamou de um pênalti não marcado em lance no segundo tempo. Ele reclama de um toque de Gabriel Paulista e compara o lance ao pênalti marcado contra o Palmeiras, na estreia da Libertadores, contra o Junior Barranquilla, na última quarta-feira.

"Para mim, foi pênalti porque no jogo passado, contra o Junior, teve um lance igual com o Mauricio. Senti o contato do zagueiro. Para mim, foi penal", reclamou.

E a confusão?

O clima após o apito final foi quente. O Palmeiras acusou o treinador de goleiros do Corinthians de agredir Luighi, enquanto o atacante se dirigia para o antidoping. Sosa revelou que não viu a confusão e que ainda conversaria com o companheiro de equipe.

"Não consegui ver isso. Assim que terminou a partida, também fui para o vestiário. Agora vou perguntar para ele o que aconteceu", disse.