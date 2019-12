Questionado pela torcida, Luan dá indício que pode deixar o Palmeiras

Em período de renovação, o Palmeiras pode ter mais uma vítima na mira. Trata-se de Luan Garcia, que, apesar de ter contrato com o Verdão até 2023, está longe de ser unanimidade entre os torcedores. Recentemente, o zagueiro apareceu na lista de jogadores que decepcionaram a Mancha Alvi Verde, principal organizada do clube, e deu indícios de uma possível saída.

No seu Instagram oficial, Luan publicou uma foto agradecendo o ano de 2019 e deixou seu futuro em aberto para a próxima temporada.

“Valeu, 2019! Que seja feita a vontade de Deus em 2020”, escreveu.

Além disso, a esposa do jogador postou uma imagem junto ao lateral-direito Mayke e os atacantes Dudu e Carlos Eduardo. A legenda “jantar de despedida” não é conclusiva, mas chama atenção.

As boas atuações de Gustavo Gómez, titular absoluto do Palmeiras, e a chegada de Vitor Hugo fizeram com que Luan perdesse espaço. Independente disso, o defensor colecionou 14 atuações a mais do que na temporada passada.

