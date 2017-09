Pronto para ser titular, Dudu lembra 2009 e ainda crê em título

Dudu está pronto para retomar a condição de titular no confronto com o Coritiba, marcado para as 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Estádio do Pacaembu. Otimista, o camisa 7 palmeirense ainda acredita em uma reviravolta no Campeonato Brasileiro, algo que ocorreu na edição de 2009.

Vítima de lesão no confronto com o Barcelona de Guaiaquil, Dudu passou um mês sem jogar e voltou ao disputar parte do segundo tempo do empate contra o Atlético-MG, no último sábado. Apesar da falta de ritmo, ele se diz preparado para participar dos 90 minutos da partida diante do Coritiba.

“Estou pronto. Venho treinando bastante a parte física, técnica e já pudemos fazer um treino tático. Espero que na segunda-feira consigamos fazer um grande jogo”, afirmou Dudu, que deve ser aproveitado pelo técnico Cuca no lugar do suspenso Willian, artilheiro do time na temporada.

O Palmeiras, quarto lugar no Brasileiro, tem 37 pontos, enquanto o líder Corinthians soma 50. Na edição de 2009 do torneio, sob o comando de Muricy Ramalho, coincidentemente a equipe alviverde tinha na 23ª rodada 13 pontos de vantagem sobre o Flamengo, à época o 11º colocado, que terminou com o título de maneira improvável.

“Temos a possibilidade. Estamos ainda na briga, não acabou nada. O campeonato de 2009 é um exemplo e esperamos que sirva para a gente agora”, afirmou Dudu, lembrando que os primeiros colocados no torneio vêm oscilando nas últimas rodadas.

“Ficamos muitos pontos atrás, mas faltam vários jogos ainda e vemos que os times estão caindo um pouco de rendimento. Se a gente subir o nível de competitividade, com certeza vamos brigar pelo título nas rodadas finais”, apostou Dudu.

Embora ainda acredite que o Palmeiras tem chance de desbancar o Corinthians na briga pelo título, o atacante vê a busca por uma vaga na Copa Libertadores 2018 como objetivo principal. Contra o Coritiba, além da entrada de Dudu, Cuca deve colocar Juninho no lugar de Luan, mais um suspenso.