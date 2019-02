Procon vê prática abusiva e multa Palmeiras por carteirinhas do Avanti

O Palmeiras foi multado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) nesta quarta-feira. O órgão entende que a cobrança de taxa de entrega das novas carteirinhas do programa Avanti é irregular e classificou o caso como prática abusiva.

Por determinação da arbitragem que envolve o Palmeiras e a WTorre, o sistema de catracas do Allianz Parque foi modificado, o que tornou necessária a substituição das carteirinhas, de acordo com o clube. Na visão do Procon, os associados não precisariam pagar para recebê-las em seus respectivos endereços de cadastro.

“Notificado na semana passada para prestar esclarecimentos sobre o motivo da troca e cobrança da taxa de entrega das novas carteiras, em resposta o clube não justificou de maneira satisfatória e por isso foi multado por prática abusiva”, diz a nota postada no site oficial do Procon.

O órgão, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, não informou o valor da punição aplicada ao Palmeiras. “A multa é calculada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”, diz o comunicado oficial.

Veja a nota oficial do Procon-SP:

A Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, multou nesta quarta-feira (13/2) a Sociedade Esportiva Palmeiras pela cobrança da taxa de entrega das novas carteiras do programa Avanti.

Notificado na semana passada para prestar esclarecimentos sobre o motivo da troca e cobrança da taxa de entrega das novas carteiras, em resposta o clube não justificou de maneira satisfatória e por isso foi multado por prática abusiva.

A multa é calculada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Fundação Procon-SP

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com