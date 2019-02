Notificado pelo Procon, Palmeiras tem 72 horas para responder

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) notificou o Palmeiras nesta quinta-feira. Por meio de nota postada em seu site oficial, o órgão informou que o clube alviverde tem um prazo de 72 horas para responder os questionamentos sobre seu programa de sócio-torcedor.

“O Programa Avanti deverá explicar a troca das carteiras dos sócios torcedores; comprovar a quantidade de associados atingidos; esclarecer o motivo da troca; informar as opções e alternativas de entrega da nova carteira e elucidar a cobrança de taxa de entrega”, diz a nota do Procon.

Por determinação da arbitragem que envolve o Palmeiras e a WTorre, o sistema de catracas do Allianz Parque foi modificado, o que tornou necessária a substituição das carteirinhas. Para recebê-las em seu endereço de cadastro no Avanti, os associados precisam pagar uma taxa de entrega, algo contestado pelo Procon-SP.

O Procon entende que, por pagar a mensalidade, o sócio-torcedor já tem direito aos serviços oferecidos pelo Avanti. Às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Estádio do Pacaembu, o Palmeiras enfrenta o Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Confira o comunicado do Procon-SP:

A Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, notificou nesta quinta-feira (7/2) o Programa Avanti para prestar esclarecimentos sobre o serviço de sócio torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras.

O Programa Avanti deverá explicar a troca das carteiras dos sócios torcedores; comprovar a quantidade de associados atingidos; esclarecer o motivo da troca; informar as opções e alternativas de entrega da nova carteira e elucidar a cobrança de taxa de entrega.

A empresa tem 72 horas para responder ao Procon-SP.

Fundação Procon-SP