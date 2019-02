Procon notificará Palmeiras por cobrança em carteirinhas do Avanti

O Palmeiras será notificado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) nesta quinta-feira. De acordo com o órgão, os associados do Avanti não precisam pagar pelo envio das novas carteirinhas do programa de sócio-torcedor.

Por determinação da arbitragem que envolve o Palmeiras e a WTorre, o sistema de catracas do Allianz Parque foi modificado, o que tornou necessária a substituição das carteirinhas. Para recebê-las em seu endereço de cadastro no Avanti, os associados precisam pagar uma taxa de entrega, algo contestado pelo Procon-SP.

“A Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, informa que o torcedor do Palmeiras, sócio do Programa Avanti, não é obrigado a arcar com o custo de envio da nova carteirinha, já que a mudança pelo modelo de catracas ocorreu por decisão dos administradores do programa”, diz nota oficial do órgão.

Como entende que o sócio-torcedor já tem direito aos serviços oferecidos pelo Avanti por pagar a mensalidade, o Procon-SP notificará o Palmeiras nesta quinta-feira. O órgão deseja ouvir dos responsáveis pelo programa esclarecimentos sobre o procedimento adotado.

Confira o comunicado do Procon-SP:

O consumidor que optar por receber o novo modelo em casa não deve ser cobrado pela entrega. Quem fizer a retirada da carteirinha na sede do programa deve receber serviço adequado e sem demora em filas.

O Procon-SP entende que o sócio torcedor já paga a mensalidade para ter direito aos serviços oferecidos pelo programa.

A Diretoria de Fiscalização do Procon-SP notificará amanhã (07/02) os responsáveis pelo programa Avanti, para que prestem os esclarecimentos sobre o procedimento adotado.

O consumidor que enfrentar esse problema pode buscar o atendimento da Fundação Procon-SP.

