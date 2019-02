Ricardo Goulart revela infância palmeirense

O torcedor do Palmeiras está ansioso pela estreia de Ricardo Goulart e deve ter ficado ainda mais ao saber que será representando em campo pelo novo camisa 11. Apresentado nesta quarta-feira, o meia-atacante afirmou que é palestrino desde a infância.

“Eu vestia essa camisa quando era criança. Minha família inteira é palmeirense. Hoje estar vestindo a camisa, com certeza (o clube) ganhou mais um torcedor. Eu sou de São José dos Campos, minha proximidade com o futebol de São Paulo era grande. Eu fiz o caminho inverso, fui para a China para depois conseguir vestir essa camisa. Olhar para trás e ver todo esforço que fiz para estar vestindo essa camisa me deixa muito, mas muito feliz”, afirmou.

Em um clube de São José dos Campos, Ricardo Goulart respondeu qual era sua equipe do coração em uma ficha na escolinha de futebol Nilton Jesus Moreira: Palmeiras. Nas categorias de base, porém, ele passou pelo rival São Paulo.

Em 2017, o Palmeiras tentou a contratação do jogador, mas esbarrou nas altas cifras. No ano seguinte, a situação financeira impediu mais uma vez o retorno do brasileiro, que deu preferência ao Palmeiras por conta de Mattos e Felipão, com quem já havia trabalhado.