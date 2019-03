Presidente da FPF promete tentar reaproximação com o Palmeiras

Rompido com a Federação Paulista de Futebol (FPF), o Palmeiras não participou da reunião promovida pela entidade na manhã desta quinta-feira para tratar das semifinais do Estadual. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da entidade, planeja tentar uma reaproximação com o clube alviverde em breve.

“Normal, acontece. Respeitamos o Palmeiras. Acabando o Paulista, eu, pessoalmente, quero trazer o Palmeiras de volta ao convívio da Federação Paulista de Futebol. Vou tentar. Vou lutar por isso, conversando. Só com diálogo, porque sei a qualidade do trabalho do Palmeiras, da Federação. A gente tem de se entender”, afirmou.

O Palmeiras, presidido por Maurício Galiotte, decidiu romper com a FPF após a final do Campeonato Paulista 2018, apitada de forma desastrosa por Marcelo Aparecido. Desde então, o clube alviverde não envia representantes aos eventos promovidos pela entidade.

O relação conturbada entre Palmeiras e FPF piorou após o primeiro jogo pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Insatisfeito com a decisão da arbitragem no lance que originou o gol do Novorizontino, o clube alviverde protestou pelo Twitter e chamou o torneio de “Paulistinha”.

“A Federação mostrou o lance que utilizou para tomar a decisão acertada”, disse Carneiro Bastos, sobre a jogada de Novo Horizonte. “É tudo muito novo. Se decidiu por uma informação no intervalo pelas emissoras de televisão, que não esgotaram as imagens, não mostraram a imagem que o árbitro usou”, declarou.

Questionado sobre recentes comentários de Antônio Olim, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), em tom provocativo sobre o Palmeiras, Carneiro Bastos evitou comentá-los. “Escutei as declarações, como vocês. O presidente do TJD é um homem que está fazendo um bom trabalho. A FPF cumpre a lei: custeia o TJD e indica dois membros”, disse.