Semi terá Choque-Rei no sábado e Corinthians x Santos no domingo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu datas, horários e locais das semifinais do Campeonato Paulista na manhã desta quinta-feira. O primeiro confronto entre São Paulo e Palmeiras será disputado neste sábado e o duelo do Corinthians contra o Santos, no domingo.

O encontro inicial entre São Paulo e Palmeiras foi marcado para as 18 horas (de Brasília) de sábado, no Estádio do Morumbi. O segundo jogo, por sua vez, ocorre às 16 horas do próximo domingo, no Allianz Parque, uma vez que a equipe alviverde tem melhor campanha.

Já a abertura da série entre Santos e Corinthians foi agendada para as 16 horas de domingo, na arena de Itaquera. Dono de melhor campanha, o time treinado pelo argentino Jorge Sampaoli escolheu mandar o segundo jogo no Pacaembu, às 20 horas da próxima segunda-feira.

Até o momento, o Palmeiras (29) lidera na pontuação do Campeonato Paulista, seguido por Santos (27), Corinthians (23) e São Paulo (21). Os clubes com melhor aproveitamento têm a possibilidade de decidir em casa e não há gol qualificado como visitante.

Para definir os detalhes das semifinais do torneio estadual, com representantes dos clubes como convidados, a FPF promoveu na manhã desta quinta-feira o Conselho Técnico em sua sede. Rompido com a entidade, o Palmeiras manteve a rotina de não enviar dirigentes ao encontro.

Confira os detalhes das semifinais do Campeonato Paulista*:

Sábado (30/03) – 18 horas

São Paulo x Palmeiras (Morumbi)

Domingo (31/03) – 16 horas

Corinthians x Santos (Itaquera)

Domingo (07/04) – 16 horas

Palmeiras x São Paulo (Allianz)

08/04 (Segunda) – 20 horas

Santos x Corinthians (Pacaembu)

*Horários de Brasília