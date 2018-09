Por volta a SP, Palmeiras vai de ônibus de Chapecó a Porto Alegre

Por conta das condições climáticas adversas em Chapecó, o Palmeiras precisou mudar sua programação no retorno para São Paulo. A delegação alviverde resolveu deixar a cidade catarinense de ônibus rumo a Porto Alegre nesta segunda-feira para enfim embarcar em voo com destino à capital paulista.

Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras bateu a Chapecoense por 2 a 1 na tarde de domingo, na Arena Condá. A princípio, o time retornaria a São Paulo de avião no mesmo dia, mas o mau tempo fechou o aeroporto local e fez o clube mudar os planos.

Obrigado a permanecer na cidade catarinense, o elenco usou o centro de treinamento da Chapecoense na manhã desta segunda-feira. Já os atletas que ficaram em São Paulo, casos de Antônio Carlos, Moisés e Dudu, trabalham à tarde na Academia de Futebol ao lado de jovens do time sub-20.

Impossibilitado de voltar de avião no domingo, o Palmeiras pretendia fazê-lo nesta segunda-feira. Como o mau tempo persistiu, o clube se viu obrigado a seguir de ônibus para Porto Alegre, de onde espera enfim embarcar em um voo para a capital paulista.

Com 40 pontos, superado pelo Grêmio no saldo de gols, o Palmeiras figura no quinto lugar do campeonato Brasileiro, atrás de São Paulo (46), Internacional (43) e Flamengo (41). Pela 23ª rodada, às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, o time alviverde volta a campo para enfrentar o ascendente Atlético-PR, no Allianz Parque.