Atrapalhado por mau tempo, Palmeiras inicia preparação dividido

Algoz da Chapecoense na noite do último domingo, o Palmeiras precisou mudar sua programação na volta para São Paulo por conta do mau tempo na cidade catarinense. Assim, o time dirigido por Luiz Felipe Scolari iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-PR dividido.

Com o aeroporto de Chapecó fechado após a vitória pelo Campeonato Brasileiro, a delegação não conseguiu retornar no domingo, como previsto. Na manhã desta segunda, o elenco trabalhou no centro de treinamento da Chapecoense. Em seguida, o grupo viaja de ônibus a Porto Alegre, de onde espera embarcar de avião para São Paulo.

A atividade contou com os jogadores que não atuaram e os que participaram pouco da partida disputada na Arena Condá. Os trabalhos, realizados sob chuva fina, foram físicos e técnicos (em campo reduzido e com poucos toques na bola por atleta). Já os titulares realizaram atividades regenerativas no hotel.

Após o desgastante jogo contra o Cerro Porteño, Felipão poupou alguns jogadores da viagem para Chapecó, casos Antônio Carlos, Moisés e Dudu, por exemplo. Os atletas que ficaram em São Paulo trabalham durante a tarde na Academia de Futebol, com jovens do time sub-20 completando a movimentação.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com 40 pontos, superado pelo Grêmio no saldo de gols, o Palmeiras figura no quinto lugar do campeonato Brasileiro, atrás de São Paulo (46), Internacional (43) e Flamengo (41). Pela 23ª rodada, às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, o time alviverde volta a campo para enfrentar o ascendente Atlético-PR, no Allianz Parque.